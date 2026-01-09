Une étudiante retrouvée morte au pied de sa résidence universitaire…à Dijon

Le corps sans vie d’une jeune fille a été retrouvé mercredi au pied de sa résidence universitaire à Dijon, en Côte-d’Or.

Ce sont les agents de sécurité du campus Montmuzard qui ont fait la macabre découverte vers 5H00 du matin.

Les policiers, arrivés sur les lieux, n’ont pu que constater le décès de cette étudiante de 19 ans.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de la mort. L’hypothèse du suicide est évoquée. La piste d’ne défenestration depuis le troisième étage de l’immeuble serait privilégiée.

Source : F D