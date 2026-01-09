Une femme disparaît…son corps découvert dans le coffre de sa voiture

Sandrine Oscamou avait disparu dans la nuit du 5 au 6 janvier. Cette femme de 53 ans avait quitté son domicile d’Artigueloutan, dans les Pyrénées-Atlantiques, au volant de son Audi A3, de couleur grise, immatriculé AL-544-QZ.

Après on n’a plus aucun signe de vie. Un important dispositif de gendarmerie avait été déployé pour la retrouver et un appel à témoins avait été lancé.

La voiture de la quinquagénaire a été retrouvée ce jeudi garée sur un parking devant une pizzeria située boulevard de la Paix à Pau.

Les policiers ont ouvert le coffre et ont découvert à l’intérieur Le corps sans vie de Sandrine Oscamou.

La victime était la mère de deux filles et vivait avec son compagnon dans leur maison d’Artigueloutan. L’homme avait été entendu par les enquêteurs peu de temps après le signalement de la disparition.

Une autopsie et des analyses toxicologiques seront pratiqués pour déterminer les causes de la mort.

Source : F D