Visite du PM mauritanien : Dakar et Nouakchott renforcent leur partenariat stratégique

La coopération sénégalo-mauritanienne connaît un nouveau souffle. À l’issue de la visite de travail et d’amitié effectuée à Dakar les 8 et 9 janvier 2026 par le Premier ministre mauritanien, El Moctar Ould Djay, les deux pays ont réaffirmé leur volonté commune de consolider un partenariat stratégique fondé sur la confiance, la solidarité et des intérêts partagés.

Invité par son homologue sénégalais, Ousmane Sonko, le chef du gouvernement mauritanien a conduit une importante délégation dans le cadre de cette visite, qui s’inscrit dans la continuité du rapprochement engagé depuis la visite d’Ousmane Sonko à Nouakchott en janvier 2025. Les échanges ont porté sur des questions bilatérales, régionales et internationales majeures, dans une atmosphère qualifiée de fraternelle et cordiale.

Sur le plan bilatéral, les deux Premiers ministres se sont félicités de la qualité du dialogue politique entre Dakar et Nouakchott, marqué par une convergence de vues sur de nombreux dossiers stratégiques. Ils ont réaffirmé leur attachement à une concertation permanente dans des secteurs clés tels que l’économie, l’énergie, la pêche, la sécurité, la mobilité, l’agriculture, l’élevage, la santé, les transports, les infrastructures et l’enseignement supérieur.

Les deux délégations ont notamment salué les avancées significatives enregistrées dans la mise en œuvre des grands projets communs, en particulier le projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), symbole du partenariat énergétique entre les deux pays, ainsi que le pont de Rosso, infrastructure stratégique destinée à faciliter la libre circulation des personnes et des biens et à renforcer l’intégration régionale.

Une attention particulière a été accordée au secteur de l’énergie, avec l’engagement des deux parties à finaliser les projets d’aménagements hydroélectriques et à assurer la mise en œuvre effective du protocole sur le contenu local du projet GTA. Dans les domaines minier et industriel, Dakar et Nouakchott ont exprimé leur volonté de renforcer la gouvernance, la transformation locale des ressources, le contenu local et le transfert de compétences.

Sur le plan économique et commercial, les deux pays se sont réjouis de la signature de l’Accord de coopération commerciale en novembre 2024 et ont convenu d’accélérer la mise en place du comité mixte de coopération commerciale. La levée de la pratique de la rupture de charge, effective depuis novembre 2025, a été saluée comme une avancée majeure pour la fluidification des échanges.

La coopération sectorielle a également été renforcée dans des domaines tels que la pêche, la santé, l’élevage et la transhumance transfrontalière. Face à la progression de la fièvre de la vallée du Rift, les deux gouvernements ont décidé de mutualiser leurs efforts en matière de prévention et de réponse sanitaire. Un projet régional d’intégration et de modernisation des filières d’élevage, centré sur la vallée du fleuve Sénégal et les corridors de transhumance, a par ailleurs été annoncé.

Sur le plan sécuritaire, la coopération militaire jugée exemplaire entre les deux pays sera élargie aux autres forces de défense et de sécurité, afin de faire face plus efficacement aux défis communs, notamment le terrorisme et l’extrémisme violent.

Au niveau régional et international, Dakar et Nouakchott ont affiché une convergence de positions sur plusieurs enjeux majeurs, dont les changements climatiques, la lutte contre la dégradation des terres et la coopération au sein des organisations régionales et internationales, telles que l’Union africaine, l’ONU et l’Organisation de la coopération islamique.

Au cours de son séjour, le Premier ministre mauritanien a été reçu par le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à qui il a transmis un message d’amitié et de solidarité du Président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

À l’issue de la visite, El Moctar Ould Djay s’est félicité du succès des échanges et a exprimé sa gratitude aux autorités sénégalaises pour l’accueil chaleureux réservé à sa délégation, réaffirmant ainsi la dynamique positive des relations entre le Sénégal et la Mauritanie.