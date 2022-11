Toussaint Manga exprime son soutien au leader de Pastef, Ousmane Sonko dans l’affaire l’opposant à la masseuse Adji Sarr et met en garde le chef de l’Etat, Macky Sall.

«Aujourd’hui plus qu’hier vous avez tout mon soutien. Ce problème n’est plus le vôtre, il est celui de tous les sénégalais épris de justice , de paix et de démocratie. Que chacun prenne ses responsabilités et en assume les conséquences», a écrit Toussaint Manga sur Facebook.