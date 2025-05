Tout le monde au dialogue…Macky et l’APR les seuls perdants

L’appel du président Bassirou Diomaye Faye n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. À quelques heures du dialogue national, nombreux sont les partis politiques de l’opposition qui ont décidé d’être présents ce 28 mai 2025. Initiée avec la ferme volonté de refonder les bases de la gouvernance et des institutions, cette rencontre a déjà réussi à mobiliser un spectre impressionnant d’acteurs, illustrant une soif de consensus et de réformes profondes, malgré l’absence flagrante de l’ancien Président Macky Sall et de son parti, l’Alliance pour la République (APR).

Le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a de quoi se glorifier, lui qui a toujours refusé tout dialogue avec Macky Sall. L’appel du Président Diomaye Faye à un dialogue inclusif, visant à transcender les clivages politiques et à jeter les bases d’un Sénégal renouvelé, a trouvé un écho retentissant. Les préparatifs ont révélé une convergence des volontés autour des grands défis nationaux, promettant des échanges riches et des propositions concrètes pour l’avenir de la nation.

Un fait particulièrement significatif de cette mobilisation est la participation confirmée de nombreux « anciens responsables de l’APR ». Des figures emblématiques ayant occupé des postes clés sous le régime précédent ont choisi de répondre présent, marquant une rupture avec la ligne de boycott adoptée par leur ancien mentor. Leur présence suscite beaucoup d’interrogations. Pour certains, c’est une illustration éloquente de la primeur donnée à l’intérêt supérieur de la nation, au-delà des allégeances partisanes passées. Ce qui témoigne d’une volonté individuelle de contribuer à l’édifice républicain. Mais pour d’autres, c’est une trahison envers Macky Sall.

Parallèlement à cette participation politique diversifiée, la société civile s’est massivement engagée dans ce processus. Des représentants des syndicats aux leaders d’associations de jeunes, de femmes, d’ONG de droits humains, d’universitaires et de guides religieux, tous ont répondu à l’appel. Leur forte adhésion confère au dialogue une légitimité populaire et une profondeur sociale, garantissant que les discussions ne se limiteront pas aux cercles politiques, mais intègreront les aspirations et les préoccupations des citoyens ordinaires.

Cependant, au milieu de cette effervescence et de ce consensus grandissant, l’absence de Macky Sall et de l’APR est devenue le revers de la médaille. Malgré les invitations et les mains tendues du nouveau pouvoir, le parti et son leader ont maintenu leur position de non-participation. Ce choix, bien que relevant de leur souveraineté, a été largement perçu comme un repli et un refus de prendre part à un moment historique pour le pays, isolant davantage l’ancienne majorité.

Pour de nombreux observateurs et analystes politiques, cette absence stratégique constitue une erreur majeure et fait de Macky Sall et de l’APR les grands perdants de ce dialogue. En choisissant de bouder ce rendez-vous crucial, ils se privent non seulement de la possibilité d’influencer les débats sur des sujets aussi fondamentaux que les réformes institutionnelles, la justice ou le processus électoral, mais ils manquent également une occasion de se repositionner dans le paysage politique national.

Le Président Bassirou Diomaye Faye, en réussissant à fédérer une si large coalition d’acteurs, y compris d’anciens opposants et même des figures issues de l’APR, ressort considérablement renforcé. Sa capacité à rassembler et à incarner une nouvelle dynamique de gouvernance, axée sur le dialogue et l’inclusion, donne un élan significatif à son mandat et consolide sa légitimité auprès de l’opinion publique.

Le dialogue national du 28 mai 2025 s’annonce comme un tournant majeur pour le Sénégal. Il symbolise une volonté collective d’avancer vers une démocratie plus participative et inclusive. Tandis que la nation se tourne résolument vers l’avenir, la position d’isolement de l’APR et de son ancien chef de file pourrait les marginaliser durablement, consacrant ainsi une nouvelle ère politique où le consensus et la participation semblent être les maîtres-mots.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn