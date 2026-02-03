Traite d’êtres humains à Yeumbeul : un réseau aux méthodes glaçantes démantelé

La Division de lutte contre le trafic de migrants (DNLT) a mis au jour un vaste réseau de traite d’êtres humains aux pratiques particulièrement choquantes. Selon L’Observateur dans son édition de ce mardi 3 février, une ressortissante nigériane identifiée sous le nom de J. O. Dominic, domiciliée à Yeumbeul, a été déférée devant le parquet de Pikine-Guédiawaye pour traite de personnes, exploitation sexuelle et proxénétisme.

D’après les éléments de l’enquête, le réseau ciblait de jeunes femmes au Nigeria, à qui l’on promettait des emplois dans la restauration au Sénégal. Une fois arrivées à Yeumbeul, les victimes découvraient une tout autre réalité : elles étaient contraintes de se prostituer afin de rembourser une prétendue dette de trois millions de francs CFA chacune.

Pour asseoir leur emprise, la mise en cause et sa complice présumée, actuellement en fuite, auraient eu recours à des pratiques mystiques nigérianes connues sous le nom de « joujou ». Les victimes étaient soumises à des rituels forcés, incluant le rasage des poils pubiens et des prélèvements de sang destinés à sceller un pacte de soumission. La principale accusée envoyait également aux jeunes femmes des photographies les montrant exposées dans des lieux mystiques, une stratégie qu’elle a reconnu avoir utilisée « pour leur faire peur » et les contraindre à payer les frais de voyage, évalués à 700 000 francs CFA.

Le calvaire des victimes a pris fin le 28 janvier dernier, lorsque deux d’entre elles, Jennifer et Chinaza, ont réussi à s’échapper avant d’alerter les autorités à Kédougou. Les investigations ont permis d’établir que l’ensemble des revenus issus de la prostitution était reversé à la « patronne ».

Malgré ses dénégations concernant les faits de proxénétisme, les charges retenues contre J. O. Dominic ont conduit à son placement sous mandat de dépôt. La police poursuit activement les recherches pour interpeller sa complice, identifiée sous le nom de Natacha, conclut le quotidien du Groupe futurs médias.