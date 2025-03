Transport, restauration…Tout est en hausse dans le Sénégal de Diomaye-Sonko

L’élection du président Bassirou Diomaye Faye devait marquer un nouvel étape dans la vie des sénégalais. A plus de 54%, ces sénégalais ont choisi le changement. Mais jusqu’à présent, le régime du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) peine à apporter des solutions face à la galère de la population. En lieu et place, les sénégalais voient les prix prendre l’ascenseur malgré les décisions prises par le nouveau régime. Si rien n’est fait, le «gorgorlou» (débrouillard) pourrait avoir de sérieux problèmes dans les jours à venir.

Sous le régime de Diomaye-Sonko, tout est cher ! Et ce n’est pas Xibaaru qui le dit mais plutôt les services dédiées. Dans son rapport publié le 4 mars 2025, l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) révèle que les prix de production dans les secteurs de l’hébergement, de la restauration et du transport ont connu des évolutions contrastées au cours du quatrième trimestre 2024. En effet, les prix de production des services d’hébergement et de restauration ont augmenté de 0,2 % au quatrième trimestre 2024 par rapport au trimestre précédent.

Cette hausse est principalement portée par le renchérissement des services de restauration (+0,4 %), tandis que les services d’hébergement ont enregistré une progression plus modérée de 0,1 %. Sur une base annuelle, les prix de ces services ont grimpé de 0,4 % par rapport au quatrième trimestre 2023. En cumul sur l’ensemble de l’année 2024, l’augmentation atteint 2,2 %, reflétant une tendance à la hausse soutenue dans ce secteur. De quoi inquiéter les ménages qui font déjà face à la cherté des denrées de premières nécessité.

Du côté des services de transport et d’entreposage, les prix de production ont connu une légère hausse de 0,1 % au quatrième trimestre 2024 par rapport au trimestre précédent. Cette augmentation est essentiellement due à la forte progression des prix des services de transport maritime et côtier (+9,8 %), qui a compensé les baisses ou stagnations observées dans d’autres segments du secteur. Cependant, en variation annuelle, les prix de ces services ont diminué de 0,1 % par rapport au quatrième trimestre 2023, lit-on sur Pressafrik. Sur l’ensemble de l’année 2024, la baisse cumulée s’établit à 0,2 %, témoignant d’une conjoncture plus difficile pour ce secteur.

Pendant ce temps, les denrées ne cessent de grimper malgré les assurances des nouvelles autorités. « Ce que je veux dire aux consommateurs, c’est que les produits sont en quantité suffisante sur le marché. Il y a aussi les prix, notamment ceux des produits homologués comme le sucre, le pain, etc. Les services du contrôle des prix sont sur le terrain (pour s’assurer qu’il n’y aucune hausse). Tout est sous contrôle », a déclaré le ministre du Commerce. Mais sur le marché, les commerçants continuent de dicter leur loi aux clients. Une situation qui s’explique par l’absence de contrôle sur les prix.

Pendant que les prix grimpent, d’autres secteurs font face à une crise sans précédent. Face à l’arrêt des chantiers majeurs et aux dettes intérieures non réglées, le secteur des bâtiment et des travaux publics (BTP) a subi une chute. Les ventes de ciment ont aussi chuté, passant de 672 700 tonnes en août 2023 à 505 900 tonnes en août 2024, une baisse qui reflète l’ampleur de la crise et plonge les cimenteries sénégalaises dans une spirale de ralentissement. Et cela n’est que la partie visible de l’iceberg. Sous ce régime, les sénégalais souffrent le martyr.

Malgré la situation tendue, des ministres et directeurs généraux n’ont rien trouvé de mieux à faire que d’envoyer des sénégalais au chômage. «Plus de 3000 salariés licenciés déjà répertoriés dans différentes structures étatiques et privées sous le fallacieux motif de licenciement économique», a révélé le Rassemblement des Travailleurs Licenciés du Sénégal (RTLS). Une déclaration qui en dit long sur la situation qui prévaut au Sénégal depuis que le Pastef est aux commandes.

L’heure est venue pour le nouveau régime de chercher de véritables solutions face à la galère des sénégalais. «Ventre affamé n’a pas d’oreilles», dit-on. Alors le duo Diomaye-Sonko doit freiner cette colère populaire.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn