Traqué par le régime…Amadou Bâ condamné à se battre ou «disparaître»

Amadou Bâ devrait déjà commencer à surveiller ses arrières. Depuis les dernières élections, il a décidé de s’opposer à sa manière. Lui qui fut ministre et premier ministre, préfère laisser ce régime novice dérouler comme bon lui semble. Pendant que l’ancien compagnon de Macky Sall joue les sages, les nouvelles autorités sont sur ses traces. Le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a mis un doigt d’honneur sur la reddition des comptes. Et celui qui répond aux initiales de AB peut faire partie des victimes.

Les membres de la Nouvelle Responsabilité sont sortis de leur silence. Dans la nuit du mardi, ils ont décidé de faire face à la presse pour prendre la défense de leur leader. Dans leur adresse, les responsables de La Nouvelle Responsabilité ont mis en exergue les méthodes qu’ils attribuent au gouvernement actuel, qualifiant l’attaque contre Amadou Ba d’« attaque politique ». Cheikh Omar Hann a précisé qu’un journal avait récemment lancé des accusations à l’encontre de leur leader, mais qu’il s’agissait, selon eux, d’un « ballon de sonde ».

Pour Cheikh Oumar Hann, c’est une manœuvre courante du régime pour tester les réactions de l’opposition. « Sur ce dossier (affaire Farba Ngom ndlr), ils ne peuvent pas interpeller le Président Amadou Ba, car il n’a aucune responsabilité dans cette affaire. C’est une attaque politique, et la Nouvelle Responsabilité est debout derrière son Président et fera face. Nous avons les moyens de répondre à chaque attaque, et nous apporterons la riposte chaque fois que nécessaire, » ont-ils déclaré.

Mais pourquoi s’agite-t-on du côté de la Nouvelle Responsabilité ? La réponse est simple, un quotidien de la place a écrit qu’une demande de levée de l’immunité parlementaire de l’ancien Premier ministre Amadou Ba a été formulée. Toutefois, les raisons exactes de cette requête n’ont pas été précisées par le journal qui parle de problème foncier. Le procureur aurait ordonné l’arrestation de plusieurs personnalités et émis des mandats d’arrêt à l’encontre de personnes résidant à l’étranger. Cette série d’actions s’inscrit dans ce que certains considèrent comme une démarche de « reddition des comptes » visant les anciens responsables du régime précédent.

Dans un passé récent, l’ancien premier ministre a été nommément cité dans l’affaire de la falsification des chiffres. Depuis que le Pastef est au pouvoir, il est la cible des Patriotes. Il est obligé de se battre. Malheureusement, il n’est pas en ordre de bataille. L’ancien premier ministre joue au saint face à des loups. Et sans aide, il sera bouffer tout cru par le les «pastéfiens». Et ce qui est sûr, il aura du mal à voir ses anciens compagnons de l’Alliance Pour la République (APR) lui venir en aide. Les hommes de Macky Sall voient toujours en lui celui qui leur a tourné le dos.

Dans une récente sortie, Aissatou Diop Fall n’a pas raté Amadou Ba. La journaliste souhaite que l’immunité parlementaire du parlementaire soit levée de manière «fast track». Ce pour dit-elle lui donner une leçon sur sa manière de s’opposer. Et aussi du comportement qu’il à vis-à-vis de certains de ses anciens alliés. Et au sein de l’APR, beaucoup souhaitent à l’ancien premier ministre ce qui lui arrive. Comme quoi, cet ancien ministre risque de ne pas avoir beaucoup de personnes autour de lui. Et il ne devra s’en faire qu’à lui-même. Son entourage le mène à l’abattoir.

Les personnes qui gravitent autour de Amadou Ba sont les anciens alliés de Macky Sall vomis par les sénégalais. L’ancien premier ministre est face à son destin. Désormais deux choix s’offrent à lui. Faire face au tout puissant duo Diomaye-Sonko. Ou alors faire partie des membres de l’ancien régime qui auront maille avec la justice. Ce qui pourrait lui ouvrir les portes de la prison…

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn