UGB : Un étudiant retrouvé mort dans sa chambre

Un étudiant en master 1 de Droit a été retrouvé mort dans sa chambre à l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis. Natif de Guinaw-Rails à Dakar, Matar Diagne était âgé de 27 ans.

Les gendarmes de la Brigade de Recherches de la compagnie de Saint-Louis se sont transportés sur les lieux du drame pour élucider l’affaire. Même si la thèse du suicide est agitée, seule l’enquête pourra déterminer les circonstances du décès.

« C’est avec une immense tristesse et une profonde consternation que nous informons la communauté sanaroise du décès notre camarade Matar Diagne de la Promotion 31 de l’UFR SJP (NDLR :Sciences juridiques et politiques) au département Droit Public en M1, demeurant à Pikine et résident au Village A (8G8A), retrouvé sans vie dans sa chambre dans la nuit du 10 février 2025 », a réagi la commission sociale des étudiants.

Elle ajoute que «dès la découverte, les sapeurs-pompiers et la gendarmerie ont été immédiatement alertés et sont intervenus sur place pour constater la situation et prendre les dispositions nécessaires ».

« À ce stade, les causes exactes du décès ne sont pas encore établies. Afin de faire toute la lumière sur ce drame, une autopsie sera réalisée par les autorités compétentes. Dans ces moments douloureux, la Commission Sociale appelle l’ensemble des étudiants à faire preuve de calme et de retenue face à cette situation », lit-on dans le document signé par leur Secrétaire Général Aliou Kara Kandé.

Tout en poursuivant : «Nous insistons sur l’importance de ne pas céder aux spéculations, aux rumeurs ou à la diffusion d’informations non officielles sur les circonstances du drame. Seules les autorités compétentes sont habilitées. à communiquer sur l’évolution de l’enquête et les conclusions qui en découleront. Toute désinformation pourrait non seulement compliquer le travail des enquêteurs, mais aussi affecter davantage la famille et les proches du défunt ».

Pour finir, la Commission sociale a adressé ses plus sincères condoléances à la famille, aux amis et à tous ceux qui ont connu et côtoyé leur regretté camarade. «Nous leur exprimons tout notre soutien et notre solidarité face à cette terrible épreuve. Qu’Allah ait pitié de son âme et qu’il repose en paix », a écrit ladite commission.