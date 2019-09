Umtiti, victime de cambriolage

Au moment où le footballeur français assistait à la victoire des Blaugrana contre Valence (5-2) au Camp Nou, des malfaiteurs sont entrés chez lui et ont forcé son coffre-fort, affirme le journal catalan Sport.

C’est devenu une habitude chez les Blaugrana, le latéral gauche Jordi Alba et le milieu de terrain Arthur Melo Jordi Alba, Gérard Piqué, Philippe Coutinho et Kevin-Prince Boateng ont eux aussi connu le même sort ces derniers mois.

Ce sont les voisins du footballeur qui ont alerté la police, après avoir observé les cambrioleurs à l’étage inférieur de la maison du défenseur du FC Barcelone.

300 000 euros de bijoux dérobés chez Boateng !

La police a ouvert une enquête pour vol, mais l’on ne connaît toujours pas le montant du butin dérobé. Les malfaiteurs étaient au nombre de quatre et ont forcé la porte de sa maison pour y entrer.