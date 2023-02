Un accident est survenu ce dimanche vers 19 heures, entre Gorom et Déni, sur la route de Bambilor. Il s’agit d’une collision entre un bus TATA et un véhicule particulier de type Citroën 4. Le bilan de l’accident est de deux (2) morts et cinq (5) blessés. Le conducteur du véhicule a rendu l’âme sur le coup, et les blessés ont été transportés au centre de santé de Sangalkam pour les premiers soins.