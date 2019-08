Les bus TATA font de plus en plus peur et la manière dont elles sont surchargés dégénèrent parfois, c’est le cas un bus tata de la ligne 58 qui s’est renversé au milieu de la route.

Heureusement qu’il y a eu plus de peur que de mal. Aucun mort n’a été enregistré, mais il y a des blessés graves.