Un joueur testé positif au Coronavirus…la saison de la NBA suspendue !

Coup de tonnerre sur la NBA qui a décidé de suspendre la saison jusqu’à nouvel ordre après avoir reçu la confirmation que Rudy Gobert avait été testé positif au coronavirus.

Alors que les joueurs du Thunder et du Jazz s’apprêtaient à entamer leur match, les docteurs de la franchise d’Oklahoma City sont intervenus pour annoncer que Rudy Gobert était bel et bien porteur du coronavirus. De ce fait, le match a été annulé et, dans la foulée, les instances de la NBA ont révélé qu’elles suspendaient la saison jusqu’à nouvel ordre. Le dernier match de la soirée entre les Kings et les Pelicans est donc annulé.

Prête à poursuivre la saison dans des salles vides, ainsi qu’on l’annonçait du côté de San Francisco en début de journée, la NBA a finalement accéléré le processus après l’annonce du test positif pour Rudy Gobert. De même, la G-League a logiquement décrété qu’elle fermait elle-aussi la boutique pour un temps.

Mark Cuban a tout de même expliqué que les équipes pouvaient s’entraîner en attendant une éventuelle reprise.

« La NBA va suspendre ses matchs après la conclusion des matchs de mercredi soir jusqu’à nouvel ordre », pouvait-on lire dans le communiqué officiel tombé à 2h30 du matin en France. « La NBA va se servir de ce hiatus pour déterminer les prochaines étapes à suivre au sujet de l’épidémie de coronavirus. »

Une autre réunion des grandes pontes de la Ligue aura lieu ce jeudi, et tous les joueurs des équipes ayant affronté Rudy Gobert ces dix derniers jours ont été placés en quarantaine. Il s’agit des Cavaliers, des Knicks, des Celtics, des Pistons et des Raptors. Et bien sûr les coéquipiers de Rudy Gobert. À propos du Français, Evan Fournier a donné des nouvelles rassurantes de son compatriote et ami.

Quelques semaines après les décès de David Stern et de Kobe Bryant, cette suspension de la saison confirme que 2020 est une année noire pour le basket en général, et la NBA en particulier. C’est le sens de la réaction de LeBron James.

Basketusa