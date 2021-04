Un ministre est sûr de ne pas être viré…C’est celui qui fait…

Le ministre sûr de ne pas être viré lors du prochain remaniement : Il déclare être l’homme qui fait des « khons » pour Macky Sall

Le Sénégal devient un pays franchement particulier. On ne se retrouve plus. Dans sa tombe qu’il repose en paix, le père de la Nation, premier Président de la République du Sénégal après l’indépendance, doit être en train de se remuer. Léopold Sédar Senghor avait réussi à bâtir et à consolider l’Etat -Nation. Le Président-Poète Léopold Sédar Senghor avait réussi à instaurer tout ce qui pouvait-être valeur au sein de la République.

L’héritage légué par le Président Senghor s’effrite. Qui pouvait penser un seul instant qu’à son époque, un ministre de la République pouvait penser le retenir en otage, au point de ne penser qu’il pouvait être sûr de ne pas être viré alors qu’un remaniement se profilait à l’horizon.

C’est ce qui se produit en ce moment ! Alors que l’on parle du prochain remaniement qui doit se dérouler en profondeur, à la suite des évènements sanglants que vient de traverser le Sénégal, un ministre se parade. Ce dernier est sûr de ne pas être viré. Voilà un triste individu qui fut un responsable à problèmes avant de siéger sur la table du Conseil des ministres se sent si puissant. Aujourd’hui il se retrouve partout à crier sur tous les toits avec le remaniement qui se profile à l’horizon qu’il ne va pas quitter le gouvernement.

Il ose vraiment. Et ce ministre l’affirme parce qu’il n’a que cette seule conviction, c’est lui qui cherche des puissants marabouts et fait les « khons » pour le Chef de l’Etat Macky Sall. Ce ministre se sent tout puissant. Ce ministre se montre comme comme étant le point focal des affaires mystiques du Président de la République Macky Sall. Il se sent très fort. Au point de défier quiconque pour démontrer qu’on ne le vire pas comme çà à moins d’avoir un marabout plus puissant que le sien.

Voulez des détails pour connaître qui est ce ministre ? Nous vous donnons quelques indices. Il fut Directeur général (DG) d’une institution publique très juteuse avant d’être ministre de la République. Il déteste un journaliste pro Ousmane Sonko. Il est en conflit permanent avec un de ses collègues, ministre. Bingo, nous sommes convaincus que vous avez trouvé le visage et le nom de ce ministre !

La rédaction de Xibaaru