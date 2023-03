Un socialiste recadre Pape Malick Ndour : « Vous n’êtes pas nommé pour diviser pour des raisons politiciennes »

A

Monsieur Pape Malick Ndour

Ministre de la Jeunesse.

Monsieur Le Ministre ,

Le Président de la République, Monsieur Macky Sall vous a fait confiance pour solutionner les problèmes de la jeunesse qui a besoin de formation et d’emploi et surtout d’encadrement et d’accompagnement.

Au lieu de vous concentrer sur vos missions, vous vous donnez en spectacle par des déclarations incendiaires indignes d’un ministre de la republique .

Vous n’êtes pas nommé pour deconstruire les liens entre les jeunes et Son Excellence Monsieur Macky Sall , le Président de la République.

Vous n’êtes pas nommé pour diviser pour des raisons politiciennes les jeunes sénégalais .

Vous n’êtes pas nommé pour joncher de cadavres les routes et les rues de nos villages et de nos villes.

Chaque jour vous posez au moins un acte grossier , arrogant , inelegant et orgueilleux qui confirme votre indignité à occuper une telle station dans la hiérarchie républicaine.

Vous n’avez pas besoin d’alerter la planète entière si vous avez le courage l’intention et la volonté de mater les manifestants ou de brûler la maison d’autrui .

Le chien qui aboie ne mord jamais.

Dans l’histoire politique du Sénégal, vous vous affichez comme le ministre le plus désastreux, le plus incompétent mais également le plus dangereux à cause de votre vocabulaire ordurier, haineux et violent qui risquent de dresser les jeunes contre le président de la republique.

Monsieur Le Ministre, la jeunesse sénégalaise est mâture , consciente , responsable et nourrit des ambitions nobles pour notre nation , notre peuple , notre republique et notre démocratie.

Heritiere de valeurs de solidarité et de fraternité , à l’image de Pape Babacar Mbaye, de Bara Gaye ou de Toussaint Manga , une et indivisible , elle sait distinguer le vrai du faux et au propre comme au figuré , conjuguer la liberté et le droit , la démocratie et la justice .

Le Président de la republique , n’eut été la sacralite de sa parole et de sa plume , aurait pu briguer et gagner cent mandats .

Ses réalisations structurelles , économiques, son bilan social et ses succès internationaux entre autres , auraient plaidé en sa faveur .

Birahim Camara

Militant du Parti Socialiste