Un vaccin contre le Sida…testé avec brio sur l’homme

Un nouveau vaccin anti-VIH avec un taux de réponse en anticorps de 97% semble prometteur dans le premier essai “historique” chez l’homme

Une nouvelle approche vaccinale pour la prévention du VIH s’est révélée prometteuse dans les essais de phase I.

IAVI et Scripps Research ont rapporté que le vaccin qui est en cours de développement pour agir comme une amorce immunitaire, pour déclencher l’activation de cellules B naïves via un processus appelé ciblage de la lignée germinale, comme première étape d’un schéma vaccinal en plusieurs étapes pour déclencher la production de nombreux types différents d’anticorps neutralisants largement (bnAbs), a réussi à stimuler la production des rares cellules immunitaires nécessaires pour générer des anticorps contre le VIH chez 97% des participants.

L’European Pharmaceutical Review a rapporté que la stimulation de la production de bnAbs est considérée comme un Saint Graal dans le VIH depuis des décennies. On espère que ces protéines sanguines spécialisées pourraient se fixer aux protéines de surface du VIH appelées pics, qui permettent au virus de pénétrer dans les cellules humaines, et de les désactiver via des régions difficiles d’accès qui ne varient pas beaucoup d’une souche à l’autre.

Le Dr William Schief, professeur et immunologiste à Scripps Research et directeur exécutif de la conception au Neutralizing Antibody Center de l’IAVI, dont le laboratoire a développé le vaccin, a déclaré;

«Nous et d’autres avons postulé il y a de nombreuses années que pour induire des bnAbs, vous devez démarrer le processus en déclenchant les bonnes cellules B – des cellules qui ont des propriétés spéciales leur donnant le potentiel de se développer en cellules sécrétant la bnAb.

«Dans cet essai, les cellules ciblées ne représentaient qu’environ une cellule sur un million de toutes les cellules B naïves. Pour obtenir la bonne réponse en anticorps, nous devons d’abord amorcer les bonnes cellules B. Les données de cet essai confirment la capacité de l’immunogène à le faire.

«Cette étude démontre la preuve de principe d’un nouveau concept contre le VIH, un concept qui pourrait également être appliqué à d’autres agents pathogènes. Avec nos nombreux collaborateurs de l’équipe d’étude, nous avons montré que les vaccins peuvent être conçus pour stimuler des cellules immunitaires rares aux propriétés spécifiques et que cette stimulation ciblée peut être très efficace chez l’homme. Nous pensons que cette approche sera essentielle pour fabriquer un vaccin contre le VIH et peut-être importante pour fabriquer des vaccins contre d’autres agents pathogènes. »

L’un des principaux chercheurs de l’essai, le Dr Julie McElrath, vice-présidente principale et directrice de la Division des vaccins et des maladies infectieuses de Fred Hutch, a déclaré que l’essai était «une étude historique dans le domaine du vaccin contre le VIH», ajoutant qu’ils avaient démontré «un succès dans le première étape d’une voie pour induire de larges anticorps neutralisants contre le VIH-1. »

Dans l’essai IAVI G001 de phase I, 48 volontaires adultes en bonne santé ont été recrutés pour recevoir soit un placebo, soit deux doses du composé vaccinal, eOD-GT8 60mer, ainsi qu’un adjuvant développé par le GlaxoSmithKline.

La société a déclaré que cette étude ouvrait la voie à des essais cliniques supplémentaires qui chercheront à affiner et à étendre l’approche, dans le but à long terme de créer un vaccin anti-VIH sûr et efficace. Dans une prochaine étape, les collaborateurs s’associent à la société de biotechnologie Moderna pour développer et tester un vaccin à base d’ARNm qui exploite l’approche pour produire les mêmes cellules immunitaires bénéfiques. Selon l’équipe, l’utilisation de la technologie de l’ARNm pourrait considérablement accélérer le rythme du développement d’un procédé contre le VIH, comme cela a été le cas avec les vaccins contre le COVID-19.

Le Dr Dennis Burton, professeur et président du Département d’immunologie et de microbiologie de Scripps Research, directeur scientifique du IAVI Neutralizing Antibody Center et directeur du NIH Consortium for HIV / AIDS Vaccine Development a ajouté;

«Il s’agit d’une réalisation formidable pour la science des vaccins dans son ensemble.

«Cet essai clinique a montré que nous pouvons stimuler les réponses immunitaires de manière prévisible pour fabriquer de nouveaux et meilleurs thérapies, et pas seulement contre le VIH. Nous pensons que ce type d’ingénierie des vaccins peut être appliqué plus largement, ce qui ouvre une nouvelle journée en vaccinologie. »

On pense également que la même approche pourrait être appliquée aux thérapies contre d’autres agents pathogènes difficiles tels que la grippe, la dengue, le virus Zika, l’hépatite C et le paludisme.