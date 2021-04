Une Américaine meurt écrasée par la chute d’un homme du 9ème étage

Une femme de 29 ans est morte à San Diego après qu’un homme est tombé du neuvième étage d’un parking, et s’est écrasé sur elle.

Un accident rare et choquant. Taylor Kahle, une femme de 29 ans, marchait dans la rue à San Diego dimanche soir dernier lorsqu’elle a été tuée par un homme chutant du neuvième étage d’un parking. Ce dernier s’est écrasé sur elle, rapporte le site Internet du magazine «People». Agé d’une vingtaine ou d’une trentaine d’années, il aurait été vu accroché à la balustrade du parking juste avant l’accident. D’après les autorités, l’homme qui a succombé à ses blessures à l’hôpital, s’est suicidé.

Taylor Kahle est morte sur place. Sa patronne, Laurel McFarlane, qu’elle connaissait depuis des années, a expliqué à CBS qu’elle était en rendez-vous galant avec un homme rencontré sur Internet, lorsque le drame s’est produit. Ils avaient été au zoo et avaient ensuite dîné ensemble. «Je veux que tout le monde sache à quel point elle était incroyable. Cette tragédie ne définit pas qui elle était», a confié sa patronne.

Sur Fox, cette dernière a ajouté qu’elle était très proche de son père avec qui elle avait passé pratiquement toute l’année en raison du covid-19.

«Tout le monde souhaite une relation comme celle qu’il avait avec sa fille. Il voulait que tout le monde sache qu’il avait une fille incroyable qui aimait son père passionnément. Elle prenait soin de lui et il prenait soin d’elle», a-t-elle expliqué. «Elle me considérait comme sa deuxième maman, parce que sa mère est morte. J’ai une fille et si ma fille lui ressemble, je serais très fière». Interrogée par NBC, Laurel McFarlane a dit ne pas réaliser que son amie est morte. «C’est ce qui vous donne l’impression qu’elle va encore franchir la porte. Je veux juste la serrer dans mes bras et lui dire : »Ça va aller et nous allons te soigner. Tout ira bien »».

Taylor Kahle allait fêter ses 30 ans la semaine prochaine. Elle avait prévu de partir avec des amis pour un voyage de dégustation de vin et son père devait être leur chauffeur.