Une boulangerie fermée à la Médina…pour non respect des normes d’hygiène

Une boulangerie-pâtisserie, située à la rue 7 de la Médina, a été fermée ce jeudi pour, entre autres griefs, non-respect des normes d’hygiène. C’est dans le cadre d’une opération déroulée par le service régional du commerce de Dakar.

La boulangerie n’aurait également pas fait sa déclaration au ministère du Commerce, selon Mamadou Moctar Fall, contrôleur principal du contrôle économique, interrogé par Radio Sénégal, repris par Emedia. « On est en train de la fermer pour trois raisons principales : D’abord, il faut que les boulangeries soient salubres, propres et répondent aux normes d’hygiène requise. Ensuite, chaque fois qu’on trouve un véhicule qui n’est pas approprié pour livrer le pain, on sévit. C’est la raison pour laquelle vous avez vu tout cet arsenal avec énormément de saisies dans ces véhicules. Enfin, les boulangeries sont désormais astreintes à une déclaration obligatoire, et celle-ci ne l’a pas fait. C’est pourquoi vous avez assisté à la fermeture », a-t-il dclaré

Mamadou Diop, gérant de la boulangerie, s’est dit surpris par cette décision, confiant que son patron lui a dit avoir fait sa déclaration mais que celle-ci n’est pas encore disponible.