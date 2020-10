Incroyable ! une chambre de 6m2 vendue à 88 millions FCFA à Paris

Le prix complètement fou d’une chambre de 6,51 m² à Paris

Une chambre située dans le 4e arrondissement de la capitale est en vente pour… 134.000 euros soit près de 88 millions FCFA ! De quoi faire réagir…

Il y a quelques jours, c’est un appartement de 7m² loi Carrez qui était mis en vente pour 300.000 euros à Paris soit 197 millions FCFA. Mais, la superficie totale du logement était de 37m². Cette fois, c’est une chambre de 6,51 m², dans le 4e arrondissement de la capitale, qui est proposée par une agence immobilière pour le prix de 134.000 euros, rapporte Le Parisien. Un tarif qui équivaut donc à un peu plus de 20.500 euros le m² soit 13 millions FCFA. La superficie totale de cet appartement situé au 6e étage d’un immeuble quai de Gesvres, est de 8,41 m².

Quel type de logement aurez-vous pour ce prix ? Une chambre aux murs blancs et au sol en tomettes cuites. Le couchage se trouve dans une mezzanine. On trouve aussi une kitchenette, une douche, un WC sanibroyeur et même un ascenseur qui vous mènera jusqu’au 5E étage. L’agence espère pouvoir trouver des acheteurs qui voudraient en faire un bureau ou un pied-à-terre dans la capitale pour éviter d’aller à l’hôtel. C’est d’ailleurs l’usage qu’en aurait eu la propriétaire précédente.

Si elle a fait lever des sourcils sur les réseaux sociaux, l’annonce est pourtant bien légale. C’est ce qu’a indiqué Century 21, l’agence immobilière chargée de vendre ce bien. Tout d’abord parce que « tous les biens peuvent être vendus et quelle que soit la surface ».

La règle des 9m² ne s’applique que lorsqu’il s’agit de mettre un bien en location. Si l’annonce initiale expliquait la possibilité de mettre en location le bien, ce ne serait plus le cas actuellement. Si un décret de 2002 autorise en théorie la location d’un bien avec un volume habitable de 20m3, le règlement sanitaire de Paris impose qu’au moins une pièce du logement ait une surface supérieure à 9m². Ce qui explique sans doute pourquoi la mention a disparu désormais de l’annonce.

Pour ce qui est de son prix qui peut aussi s’avérer surprenant, l’agence défend l’emplacement. « L’emplacement est exceptionnel. On est plein sud avec une vue sur la Seine et plusieurs monuments de Paris, dont la tour Eiffel, Notre-Dame… », précise ainsi l’agence auprès du quotidien francilien. Dans la zone, le prix pourrait ainsi varier de 9.000 à 30.000 euros (entre 5 et 19 millions FCFA)