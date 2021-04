Une femme filmée à New York en train de tuer son ex dans la rue

Une femme a été filmée par des caméras de vidéosurveillance en train de tirer sur son ex-petite amie.

Une femme est accusée d’avoir tué son ex-petite amie en pleine journée à Brooklyn mercredi. Elle a été filmée par les caméras de surveillance du quartier, rapporte le «New York Post». Nichelle Thomas, la victime âgée de 51 ans, a été abattue aux alentours de 13 heures. Les images montrent la suspecte s’approcher d’elle sans que la quinquagénaire ne se doute de rien. Nichelle Thomas, qui se trouvait à l’entrée d’un bâtiment n’a pas eu le temps d’ouvrir la porte. Latisha Bell, 38 ans, s’est mise à courir en sa direction et à la viser avec son arme. Touchée à l’arrière de la tête, la victime a été conduite à l’hôpital, où elle a succombé à ses blessures.

La police a fait savoir que les deux femmes avaient eu une relation mais qu’elles n’étaient plus ensemble. Les enquêteurs n’ont pas donné de mobile à ce crime mais ils pensent qu’il pourrait être lié à une querelle amoureuse. «Je travaille ici depuis 12 ans et je n’ai jamais rien vu de tel», a commenté un employé d’un magasin auprès du quotidien new-yorkais. La suspecte a fini par se rendre à la police dans la soirée, accompagnée de son avocat. Elle a été inculpée pour meurtre et possession d’arme à feu.

Ce crime par arme à feu est le premier enregistré dans le quartier cette année, selon les données du NYPD. Il est survenu alors que la ville connait depuis pratiquement un an un regain de violence. Le bureau du maire a annoncé mardi une initiative visant à freiner les fusillades pendant les mois d’été, lorsque les villes connaissent historiquement une hausse.