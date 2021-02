Une femme se jette du 13ème étage de cet immeuble

Une femme de 58 ans se tue en se jetant du 13ème étage

Le drame s’est produit ce lundi en fin de matinée rue Jean-Gilles dans le quartier de La Reynerie, à Toulouse.

Une femme, âgée de 58 ans, se trouvait au 13ème étage d’un immeuble lorsqu’elle a enjambé la rambarde.

Plusieurs témoins ont alors tenté de la convaincre de ne pas sauter.

Les pompiers, le Smur 31 et la police, dépêchés sur place, n’y sont pas parvenus non plus. La quinquagénaire s’est jetée dans le vide avant de s’écraser a sol.

Elle est morte sur le coup. On ignore pour l’instant les raisons de son geste.