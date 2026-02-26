Une jeune fille de 14 ans poignardée par trois ados de 12 et 13 ans

Les faits se sont déroulés mardi en fin de journée à Déville-lès-Rouen, en Seine-Maritime.

Vers 18H00, une jeune fille de 14 se trouvait rue Gustave-Gaillard, en compagnie de sa grande sœur, lorsqu’elle a reçu un coup de couteau.

La victime a été transportée en urgence relative en pédiatrie au CHU de Rouen.

Les auteurs des faits, qui sont au nombre de trois, ont pris la fuite à bord d’un bus.

Les trois suspects, âgés de 12 et 13 ans, ont été interpellés dans les transports en commun par les forces de l’ordre.

Quant à la victime, ses jours ne sont pas en danger mais elle doit rester en observation à l’hôpital. Un conflit entre deux familles serait à l’origine de l’agression.

