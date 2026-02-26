Surpopulation carcérale : Les prisons sénégalaises asphyxient

Le sujet de la surpopulation carcérale n’est pas une nouveauté. Ce qui peut frapper les esprits c’est que malgré la volonté clamée par les autorités, le mal demeure, s’aggrave. Les prisons sénégalaises continuent de déborder au grand dam des détenus, qui suffoquent, de leurs familles et des défenseurs des droits humains.

Un rapport (2024) de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) révèle en effet que les 37 lieux de détention que compte le Sénégal accueillent 13 685 pensionnaires alors qu’ils devaient héberger 9768 détenus. «Un taux d’occupation moyen qui flirte avec l’asphyxie et qui plonge les détenus dans une promiscuité déshumanisante», pointe L’Observateur, qui a exploité le rapport.

L’ANSD détaille que les régions les plus touchées par cette surpopulation carcérale sont Kédougou (195%), Saint-Louis (178%), Dakar (166%), Kaffrine (160%) et Diourbel (159%). Et au rang des prisons qui ne font pas encore le plein, l’enquête classe Sédhiou (93%), Fatick (91%) et Ziguinchor (56%).