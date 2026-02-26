Homos porteur du VIH : Les enquêteurs fouillent Saint-Louis

Au total, d’après des informations de Seneweb, huit personnes ont été arrêtées à Saint-Louis pour l’instant dans le cadre de l’enquête sur le présumé réseau d’adeptes aux actes contre nature dont certains sont porteurs du VIH. Les cinq sont tombées ce mercredi dans les filets de la Section de recherches de la capitale du Nord, qui a réalisé l’opération. Celle-ci a été possible grâce à l’arrestation de A.Cissé, selon Libération. Le journal rapporte que ses aveux ont en effet mis les enquêteurs sur la piste saint-louisienne.

A. Cissé a été placé sous mandat de dépôt par le juge du premier cabinet du tribunal de Pikine/Guédiawaye, mardi dernier, en même temps que A. A. Diop, S. Mbaye et M. Baldé.

Alors que ces derniers ont été coincés à Dakar, Cissé a été arrêté à Saint-Louis avant d’être acheminé dans la capitale. Avec ses camarades d’infortune, il est poursuivi pour association de malfaiteurs, acte contre nature, transmission volontaire du VIH, mise en danger de la vie d’autrui, blanchiment de capitaux et complicité d’offre ou de cession de drogue.

Avec Seneweb