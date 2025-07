Unité de l’opposition…un défi de taille face au régime Diomaye-Sonko

Le récent appel de Barthélemy Dias, leader du mouvement Sénégal bi Ñio Bokk, à la formation d’une vaste coalition d’acteurs politiques et de la société civile, souligne une ambition louable : unir les forces de l’opposition face au régime en place. Cependant, dans le contexte politique sénégalais actuel, marqué par l’ascension fulgurante de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, cette union s’annonce comme un défi particulièrement ardu, voire une véritable gageure.

L’histoire politique sénégalaise est jonchée de tentatives d’union de l’opposition, souvent éphémères et minées par des querelles intestines. Le poids des égos, les divergences idéologiques et les ambitions personnelles ont fréquemment eu raison des volontés de rassemblement. Le régime de Diomaye-Sonko, fort de sa légitimité électorale et du capital de sympathie dont il bénéficie auprès d’une large frange de la population, pourrait paradoxalement rendre cette tâche encore plus complexe.

La libération des détenus politiques, une revendication majeure de Barthélemy Dias, est un point de ralliement potentiel pour l’opposition. Si cette demande est légitime et fédératrice, elle ne suffit pas à elle seule à cimenter une coalition durable. Au-delà des principes, les stratégies politiques et les visions pour l’avenir du pays devront converger, ce qui est loin d’être acquis.

Un des défis majeurs réside dans la figure du chef de l’opposition « fantôme », Amadou Ba. Après sa défaite à l’élection présidentielle, l’ancien Premier ministre peine à incarner une opposition forte et structurée. Sa discrétion, voire son absence sur la scène politique, laisse un vide que d’autres acteurs tentent de combler, mais sans qu’une direction claire ne se dessine pour l’ensemble du camp. Son silence renforce la perception d’une opposition désorganisée.

L’absence d’une figure de proue incontestée au sein de l’opposition rend la tâche d’unification encore plus difficile. Chaque leader, porteur de ses propres aspirations et stratégies, pourrait être tenté de se positionner comme le chef de file, entravant ainsi la cohésion nécessaire à la construction d’un front commun solide.

Par ailleurs, la rhétorique tranchante de Barthélemy Dias, qui fustige ceux qui ont des « penchants dictatoriaux », bien que compréhensible dans le contexte des tensions politiques passées, pourrait aussi exacerber les clivages et rendre plus difficile l’inclusion de certains acteurs. Une coalition réussie nécessitera un langage fédérateur et la capacité à transcender les rancœurs passées.

Dans ce contexte, il est impératif que les jeunes figures montantes de l’opposition, telles que Barthélemy Dias, Thierno Bocoum et Pape Malick Ndour, prennent l’initiative de faire front commun. Leur dynamisme et leur connexion avec une nouvelle génération d’électeurs pourraient insuffler un nouvel élan à l’opposition. En mutualisant leurs forces, leurs idées et leurs réseaux, ils pourraient créer une synergie capable de contrer l’hégémonie du parti au pouvoir.

Cependant, cela exigera de leur part une maturité politique et une capacité à mettre de côté les ambitions personnelles au profit de l’intérêt supérieur de l’opposition. L’heure n’est plus à la fragmentation, mais à la construction d’une alternative crédible et unie. L’avenir de l’équilibre démocratique au Sénégal dépendra en grande partie de leur capacité à relever ce défi.

En définitive, l’appel à l’unité de l’opposition est plus pertinent que jamais, mais sa concrétisation sera semée d’embûches. Seule une volonté commune, une vision partagée et un leadership désintéressé permettront aux opposants de surmonter leurs divergences et de présenter un front uni et cohérent face au régime Diomaye-Sonko.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn