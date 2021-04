Université de Bambey : Guy Marius Sagna étale la misère des étudiants

Je suis étudiant de l’Université Alioune Diop de Bambey…Par Guy Marius Sagna

L’université Alioune Diop de Bambey (UADB) compte 10.000 étudiants et un seul amphithéâtre de 500 places et un restaurant de 500 places. Les étudiants se déplacent pour aller faire cours au nouveau lycée de Bambey qui se trouve à 3 km de ladite université.

Le gouvernement avait promis de construire deux amphithéâtres et un restaurant de 1.000 places au niveau du campus pédagogique. Jusqu’au moment où vous lisez ces lignes la promesse n’est pas tenue et cela fait 02 semaines que nos concitoyens étudiants de l’UADB sont en grève dans l’indifférence totale.

Pendant qu’ils donnent 500.000 FCFA aux conjoint.e.s des ambassadeurs, pendant qu’ils donnent des avantages indus aux anciens présidents du conseil économique social et environnemental (CESE), pendant qu’ils cherchent à vampiriser davantage nos ressources en accordant des privilèges parasitaires aux anciens premiers ministres, les étudiants de l’UADB…sont en grève alors qu’eux, leurs enfants sont dans les plus chères universités et écoles du Sénégal et du monde.