Utopie Dégage (Par Walrako)

Utopie Dégage

« Contexte mondial de compétition et de guerre commerciale de plus en plus hardie », a dit notre président. Au rythme des revirements, il nous faudra, en procession, demander à Macky Sall, préfet de la France, de sortir du corps de notre Faye Bassirou Diomaye national. Est-il révolu le temps où il suffisait de s’indigner de la politique étrangère de la France pour paraître patriote et sexy, pour séduire au goût des va-t-en-guerre? Tout porte à le croire.

Le souverainisme béat n’est que broderie feinte sur des tissus de couleurs artificielles. Ce sont les sous et les profits qui dictent les lois du jeu de la diplomatie et des négociations internationales. Il nous faut intégrer notre condition de pays pauvres, repérer avec humilité notre position dans l’échelle des préséances pour mieux nous imprégner des réalités tordues des échanges et des rapports multilatéraux.

La posture chiffonnée de victimisation nous abaisse immatures et légers. Elle nous confisque toute virilité d’homme libre et confiant. Aux entrepreneurs français, notre Dio national leur « offre un marché (marché) en expansion ». Qui l’aurait cru? Pour déplacer les axes de communication et les problématiques, certains pastefiens soutiennent que Sonko et/ou Diomaye n’ont jamais parlé de rompre tout lien avec la France. Bien sûr ! Ce qui est en cause, c’est l’approche déviante de l’idéologie « France dégage ». D’ailleurs, le franc CFA et les discours d’autrefois sur la monnaie sont là pour nous édifier davantage sur le fossé.

Waltako