Dakar accueille le Forum Africain sur les Systèmes Alimentaires 2025

Le Forum Africain sur les Systèmes Alimentaires se tient à Dakar du 31 août au 5 septembre 2025. Cet événement d’envergure réunit décideurs politiques, experts, partenaires techniques et acteurs du secteur agricole autour des enjeux de sécurité alimentaire, de durabilité et de résilience des systèmes alimentaires sur le continent.

La cérémonie d’ouverture officielle est prévue ce lundi 1er septembre au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio, sous la présidence du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye. Les discussions porteront notamment sur les défis liés à la transformation agricole, l’innovation technologique et la souveraineté alimentaire en Afrique.