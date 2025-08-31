Darou Moukhty : Un véhicule se renverse…un mort

Un accident mortel s’est produit ce dimanche vers 7 heures sur la route Darou Moukhty- Louga à hauteur du village de Tayssir.

Un véhicule particulier de marque Ford d’immatriculation mauritanienne U53AA s’est renversé suite à un dérapage. Le bilan fait état d’un mort et six blessés, selon Seneweb

Une fillette âgée de quatre ans répondant au nom d’Anta Dièye a perdu la vie dans cet accident tragique.

Toutes les victimes ont été acheminées au district sanitaire de Darou Moukhty par les sapeurs -pompiers.

La gendarmerie a ouvert une enquête .