Victimes et ex-détenus dans la rue…le grand échec de Pastef

La marche récente des anciens détenus et des familles des « martyrs » au Sénégal est plus qu’une simple manifestation. Elle est le symptôme d’une profonde désillusion, un acte de défiance silencieuse envers le PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité). Alors que l’arrivée d’Ousmane Sonko et de son mouvement avait soulevé un immense espoir de rupture et de justice, le silence assourdissant autour des victimes des manifestations passées est en train de briser ce contrat moral. Cette inaction, perçue comme un échec, met en lumière une contradiction amère : le parti qui a promis de venger ses morts semble aujourd’hui les avoir oubliés.

Au cœur de cette crise se trouve une promesse non tenue. Le Pastef avait, à plusieurs reprises, assuré que la lumière serait faite sur les morts et les blessés des récentes manifestations. Pourtant, à ce jour, les enquêtes piétinent. Les familles endeuillées ne savent toujours pas qui a tué leur fils ou leur frère. Cette absence de justice n’est pas seulement une défaillance administrative, c’est une blessure qui ne se referme pas, un deuil qui ne peut commencer. La marche des manifestants, bravant la pluie battante, est le cri de ces familles abandonnées.

Les militants et sympathisants, qui ont fait face à l’incarcération et à la répression, voient leur engagement éclipsé par l’inaction. Beaucoup expriment ouvertement leur inquiétude. Le fait que ces « martyrs » soient contraints de descendre dans la rue pour réclamer ce qui leur a été promis dévalue le leadership de Pastef. Ce capital symbolique, bâti sur le sacrifice de ses membres, s’érode. La base militante peut percevoir le leadership comme insensible à leur souffrance, créant ainsi des fissures internes qui pourraient, à terme, ébranler la cohésion du mouvement.

La multiplication d’initiatives autonomes, comme cette marche ou la création de collectifs de victimes, représente un risque majeur de fragmentation pour le mouvement. Ces initiatives, nées d’un sentiment d’oubli, transfèrent le pouvoir symbolique du centre vers la périphérie. Si le parti Pastef ne prend pas en compte les revendications de ces groupes, il pourrait voir son autorité centrale affaiblie. La contestation interne, encore implicite, pourrait alors se transformer en un mouvement ouvertement rebelle, menaçant l’unité que Pastef a toujours cherchée à préserver.

La situation actuelle met en lumière une carence institutionnelle profonde. Les mécanismes de réparation et de justice de l’État sénégalais se sont montrés insuffisants face à l’ampleur des exactions commises. Au-delà des compensations financières, c’est la reconnaissance de la dignité des victimes qui fait défaut. Ce sentiment d’abandon pousse les familles et les anciens détenus à transférer leur lutte de l’espace institutionnel vers l’espace public, une dernière tentative pour se faire entendre. Cette dynamique témoigne d’une rupture du lien de confiance entre l’État et une partie de ses citoyens, un divorce qui risque d’alimenter une polarisation politique déjà explosive.

Le régime de Pastef doit absolument s’abstenir de toute instrumentalisation de la justice. Si la répression exercée par le régime précédent est bien documentée, il serait dangereux pour le nouveau pouvoir d’utiliser la justice comme un outil de règlement de comptes politique. Au contraire, il doit garantir une justice impartiale et transparente, capable de faire la lumière sur chaque cas de décès ou de blessure. La justice ne doit pas être sélective ; elle doit être rendue à tous, sans distinction d’appartenance politique. Toute tentative de manipuler le système judiciaire pour des gains politiques sapera la crédibilité du régime et trahira les principes pour lesquels il a lutté.

L’inaction n’est pas une option. Elle est une faute politique majeure qui pourrait avoir des conséquences désastreuses. En négligeant la question de la justice pour les victimes, Pastef risque de discréditer sa propre légitimité. Le slogan « la justice pour tous » doit se concrétiser, car le peuple sénégalais attend des actes, pas de simples promesses. Ousmane Sonko et son équipe sont à un moment charnière. Ils doivent démontrer que le pouvoir n’a pas étouffé leurs idéaux, mais au contraire, qu’il leur a donné les moyens de les concrétiser.

Il est urgent d’ouvrir des enquêtes, de nommer des commissions indépendantes et de s’assurer que les responsables de ces actes de violence soient traduits en justice. La réparation ne se limite pas à des compensations matérielles. Elle passe par la reconnaissance officielle de la souffrance des familles, l’établissement de la vérité et la garantie que de tels événements ne se reproduiront plus jamais. C’est en honorant la mémoire des martyrs que Pastef pourra consolider sa position et prouver qu’il est bien un régime de rupture, fidèle à ses idéaux.

En fin de compte, cette marche n’est pas seulement une revendication matérielle. C’est un acte de visibilisation politique. Les anciens détenus et les familles cherchent à rappeler à la société que leur dignité et leur souffrance n’ont pas été suffisamment reconnues. Pastef a la responsabilité de ne pas les décevoir. En rendant justice, il ne fera pas seulement honneur aux victimes, mais il garantira aussi que la confiance des Sénégalais, si durement gagnée, ne soit pas perdue.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn