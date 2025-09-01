Un enfant de 11 ans brûlé vif…lors d’une barbecue sauvage

Les faits se sont déroulés vendredi à Tremblay-en-France, en Seine-Saint-Denis.

Ce soir-là, un groupe d’adolescents a improvisé un barbecue sauvage dans un espace boisé à hauteur de l’avenue de Lénine.

Vers 21H45, dans des circonstances qui restent à établir, l’un des garçons, âgé de 11 ans, s’est transformé en torche humaine

Un passant, alerté par les cris, s’est approché et a aperçu les adolescents complètement paniqués devant leur ami qui était en train de brûler vif.

Ce témoin a allongé la jeune victime et a éteint les flammes avec un linge.

L’enfant a été conduit à l’hôpital avec un pronostic vital engagé. Même si ses jours ne sont plus en danger, la victime est plongée dans un coma artificiel et sous sédation profonde.

Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, la bande d’adolescents avait déjà pris la fuite. Les forces de l’ordre ont découvert une bouteille d’éthanol d’un litre gisant au sol.

Selon Le Parisien, une vidéo de la scène d’embrasement laisserait penser que le garçon aurait été victime d’un retour de flammes, sans intervention d’un tiers.

Source : F D