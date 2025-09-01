Il attend ses copains…il meurt écrasé par un bloc de béton

Lenny, 12 ans, attendait ses copains qui jouaient au football à l’entrée du stade communal. Il était assis sur une des chaînes qui reliaient deux piliers en bétons. Soudain l’un des piliers s’est effondré, lui explosant la cage thoracique.

Les secours, arrivés sur les lieux, n’ont pu que constater le décès de l’adolescent.

Une plainte va être déposée lundi contre la commune de Saze par la famille.

Selon leur avocat, les poteaux de 2 mètres de hauteur et de 50 centimètres de diamètre, étaient rongés au niveau des fondations par l’humidité.

Depuis, «les oncles ont apporté des barrières pour sécuriser les lieux, mais aucune mesure n’a été prise par la municipalité», a précisé Me Hamroun.

Un appel aux dons a été lancé sur la plateforme OnParticipe afin de venir en aide à la famille de Lenny. Plus de 1100 € ont été récoltés.

Source : F D