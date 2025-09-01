Exploitation minière : GCO verse 950 millions de francs CFA à l’État du Sénégal

Grande Côte Opérations (GCO), société minière active dans l’exploitation des sables minéralisés entre Mboro et Diogo, dans la région de Thiès, a reversé 950 millions de francs CFA à l’État du Sénégal.

Selon Le Soleil, ce montant correspond à deux volets : la part de l’État, actionnaire à hauteur de 10 %, dans les 5 milliards de francs CFA de dividendes dégagés au titre de l’exercice 2024, ainsi que l’Impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) appliqué à ces dividendes.

Ces ressources supplémentaires pour le Trésor public sont le fruit de négociations menées par la Société des mines du Sénégal (SOMISEN) avec GCO. Les conclusions de ces échanges ont été entérinées le 29 août dernier par une résolution officielle.