Veille de Noël : Le président Diomaye en visite chez l’archevêque de Ziguinchor

À la veille de la célébration de la Nativité le 25 décembre, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rendu une visite de courtoisie à l’archevêque de Ziguinchor, Monseigneur Jean-Baptiste Valter Manga. Une rencontre à forte portée symbolique, humaine et spirituelle, inscrite dans le cadre du séjour du chef de l’État en Casamance.

L’archevêque de Ziguinchor a salué la présence du président de la République dans la région durant cette période marquante pour la communauté chrétienne, y voyant un signal fort de considération et de respect. Il a également « magnifié la tournée économique et sociale en cours, soulignant une démarche de proximité fondée sur l’écoute et la présence effective auprès des populations ». Réaffirmant l’engagement constant de l’Église dans le processus de paix, il s’est félicité des initiatives contenues dans le Plan Diomaye pour la Casamance, tout en exprimant la disponibilité de l’institution ecclésiale à accompagner cette dynamique, tant par l’action que par la prière.

De son côté, le président Bassirou Diomaye Faye a rappelé que « sa vision de la gouvernance repose sur un dialogue sincère avec l’ensemble des forces morales et spirituelles du pays ». Il a salué le rôle déterminant de l’Église « dans la consolidation de la paix, de la cohésion sociale et du vivre-ensemble, affirmant compter sur ses conseils et son accompagnement spirituel. »

Convaincu du potentiel humain, économique et culturel de la Casamance, le chef de l’État a souligné que « la libération des énergies locales passe nécessairement par une paix durable. » Il a réitéré « sa volonté de poursuivre et de renforcer les efforts engagés à travers le Plan Diomaye pour la Casamance, tout en reconnaissant que des défis importants demeurent. »