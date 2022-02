Lass Badiane sur la victoire des Lions : « Abdoulaye Seydou Sow un dirigeant… »

Dans l’ombre pendant de nombreuses années, avant d’être nommé DG du COUD et ministre de l’urbanisme en Novembre 2020, Abdoulaye Seydou Sow, président de la ligue nationale amateur et vice-président de la fédération sénégalaise de football n’est pas du genre à chercher la lumière.

Depuis son entrée, et le début de ses missions au sein de la FSF, Abdoulaye SAYDOU SOW a eu un parcours du combattant de la base des navetanes vers le sommet en tant membre du comité exécutif de la FSF.

« C’est quelqu’un de discret, mais sur qui tout le monde peut compter.

C’est quelqu’un de valeureux, avec une capacité à travailler dans l’ombre » d’après un président de club.

Il est l’exemple parfait notamment de part son état d’esprit de cohésion, entraide, solidarité et convivialité.

Personnage incontournable aussi bien pour les clubs amateurs, qui lui renouvellent à chaque fois leur confiance comme président de la ligue nationale amateur, Abdoulaye SAYDOU SOW est une personne aimée de tous : joueurs et clubs professionnels, dirigeants, supporters, journalistes…

Le fidèle et précieux personnage de l’ombre de la FSF, mérite d’être mis en lumière, et félicité, tant son rôle est important dans la fédération. Un bonheur de le côtoyer lors des réunions fédérales ou rencontres sportives des équipes nationales. Il apporte toujours sa bienveillance et son expérience à tous. Positif et constructif dans les défaites et fédérateur dans les victoires, Abdoulaye SAYDOU SOW est un sportif, un compétiteur dans l’âme, mais surtout un rassembleur, qui nous a évité beaucoup de tempêtes ces dernières années. Le sélectionneur ALIOU CISSÉ, personnellement, en sait beaucoup de choses.

Le nouveau maire de Kaffrine Abdoulaye SAYDOU SOW est présent presque partout lors des rencontres sportives des équipes nationales toutes catégories confondues, mais aussi aux côtés des clubs amateurs, à qui, il a permis d’être compétitifs tous les week-ends, et de bénéficier de subventions et d’infrastructures de qualité, grâce à sa vision du football local.

On peut toujours dire que les choses ne vont pas assez vite, comme l’aimeraient certains, mais on ne peut pas dire que les fédéraux ont croisé les bras. Ils ont rassemblé les ressources humaines de qualité, dans différents domaines, afin d’étoffer le staff technique et administratif de l’équipe nationale de football.

Nous sommes champions d’Afrique de football !

C’est le travail de toute une équipe.

C’est si difficile de gagner. Il y a tant d’obstacles, de déceptions, de sacrifices, d’interrogations sur le chemin de la victoire. Alors, quand elle arrive, c’est un tel accomplissement, et en même temps un tel soulagement, qu’il est incompréhensible qu’elle donne lieu à un relâchement.

ENSEMBLE, LE TRAVAIL CONTINUE !

