Violences lors du Kankourang : le ministère de la Culture dénonce et appelle à la responsabilité

Le ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme a condamné avec fermeté les violences survenues à Ngaparou et à Kolda lors des festivités du Kankourang, rite d’initiation culturelle mandingue. Ces débordements ont causé des pertes en vies humaines, suscitant l’indignation des autorités.

Dans un communiqué publié ce jeudi, le ministre Amadou Ba a déploré « des comportements inexplicables et déplorables » qui dénaturent un patrimoine immatériel inscrit à l’UNESCO depuis 2005. Il souligne que « l’écart se creuse entre la fonction traditionnelle de ce rite et ce qu’il tend à devenir », une situation qui conduit parfois à des mesures d’interdiction locales.

Le ministère rappelle que le Kankourang, loin de prôner la violence, devrait être un vecteur d’éducation, de régulation et de transmission des valeurs culturelles. Les violences, selon le communiqué, menacent « la crédibilité et le rayonnement de la culture sénégalaise ».

Amadou Ba appelle les communautés gardiennes de ce patrimoine à redoubler d’efforts pour préserver et promouvoir ce symbole de cohésion et de savoir-faire. Il assure que le ministère, en collaboration avec les autorités compétentes, prendra toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder ce rite dans le respect des lois et règlements en vigueur.