Le Forum du justiciable appelle au respect de la présomption d’innocence

Dans un communiqué diffusé ce jeudi 25 septembre 2025, le Forum du justiciable (FJ) a rappelé que toute personne mise en cause dans une affaire judiciaire doit bénéficier du respect de sa dignité et de sa réputation, malgré l’intérêt du public pour le suivi des dossiers en cours.

« Tout individu a droit au respect de la bonne réputation et de la dignité. Il doit être considéré innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une décision de justice rendue dans les règles de droit », souligne Babacar Ba, président du FJ.

L’organisation reconnaît le droit de l’opinion publique à être informée sur le déroulement des enquêtes, la justice étant rendue au nom du peuple. Toutefois, elle met en garde contre tout dérapage : « L’exercice de la liberté d’informer ne doit pas porter atteinte à la liberté, à l’intimité ou à l’honneur des personnes concernées. »

Le Forum du justiciable invite ainsi médias et commentateurs à éviter toute déclaration laissant entendre qu’un suspect est déjà coupable avant jugement. « Qu’on laisse la justice accomplir son travail », insiste l’organisation, rappelant que les rapports des corps de contrôle ou les procédures en cours ne sauraient constituer des verdicts.