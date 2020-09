Visite économique dans la zone centre : Le Président Macky dope le monde rural…

Dans le cadre de sa politique qui consiste à descendre régulièrement sur le terrain pour constater de visu l’état d’avancement des cultures, en cette période d’hivernage, le Président de la République a séjourné pendant 72 heures dans les régions administratives de Fatick (Niakhar et Toubacouta) Kaolack (Sibassor, Keur Socé et Firgui) et Kaffrine ( Médina Sy/ Dianké Souf).

Durant son séjour le Chef de l’état a vanté les prouesses réalisées par les vaillantes populations rurales du Sine-saloum naturel qui, outre les rendements d’exception attendus par les techniciens, ont fait de la diversification agricole une réalité tangible. Mil, maïs, riz pluvial, pastèque, niébé, sorgho ont été les principales spéculations qui ont retenu l’attention de l’exécutif national sur le terrain. Ces résultats plus que probants ont motivé l’appel lancé en direction du privé national pour des investissements massifs dans le secteur primaire.

A la fin de son séjour, le Président Macky SALL a présidé à la gouvernance de Kaolack une cérémonie de remise de matériels de valorisation de la production agricole acquis dans le cadre du PUDC( Programme d’Urgence de Développement Communautaire).

Appréciant les résultats de cette visite, M. Baba NDIAYE, président du Conseil départemental de Kaolack , a fait part aux médias de sa satisfaction par rapport aux résultats déjà visibles et qui laissent présager des lendemains meilleurs dans le monde rural. Pour le chef de l’exécutif départemental de Kaolack, ces différentes actions rentrent en droite ligne dans la politique novatrice d’aménagement territorial et de production agricole initié dans la zone et qui se traduit ,déjà, par l’installation de l’USSEIN. La mise en place prochaine de l’Agropôle – centre, avec une certaine spécialisation des zones de production, va aussi impacter considérablement sur la carte agricole du centre dans les prochaines années.

Enfin, le président Baba Ndiaye dira sa forte conviction que le Sine-Saloum peut être le grenier du Sénégal sous peu si toutes les potentialités sont mises à profit par les acteurs pour placer la zone sur l’échiquier économique national.

Ibrahima NGOM