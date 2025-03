Voici les maillons faibles du PROJET…ils menacent Diomaye-Sonko

Le plus grand problème du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ce sont les membres qui composent ce parti. Certaines personnes sont devenues une véritable menace pour le PROJET. Elles défendent des positions qui risquent de causer beaucoup de problèmes au Président Bassirou Diomaye Faye et à son premier ministre Ousmane Sonko.

Le verdict dans l’affaire Ardo Gningue ne fait pas l’unanimité au sein du Pastef. En effet, le tribunal des flagrants délits de Dakar a condamné, ce mercredi, l’activiste à une peine de deux ans de prison avec sursis, assortie d’une amende de 200 000 FCFA. Il était poursuivi pour des propos jugés contraires aux bonnes mœurs, tenus sur les réseaux sociaux. Le parquet avait requis une peine de six mois de prison, dont trois fermes. Toutefois, le juge a opté pour une sanction plus lourde mais entièrement assortie de sursis, permettant ainsi au prévenu de retrouver la liberté après une dizaine de jours passés en détention provisoire.

Cette décision de justice intervient dans un climat politique marqué par une forte tension entre pouvoir et opposition, où les réseaux sociaux sont devenus un terrain d’expression mais aussi de controverse pour les figures publiques. Chez les patriotes on n’est pas d’accord avec la décision rendue par le tribunal. Les partisans de Ousmane Sonko n’arrivent pas à comprendre comment il a pu écoper d’un sursis alors qu’il a «offensé» le patriote en chef et actuel premier ministre.

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, un journaliste affilié au parti Pastef s’est outré de la décision. «Combien de gens ont insulté Ousmane Sonko ? Est-ce qu’il y’en a un seul en prison parce qu’ils ont insulté Ousmane Sonko ? Non ! Ils ont tous obtenu le sursis. Le plus scandaleux c’est celui d’aujourd’hui [mercredi, ndlr]. Ardo Guingue qui a insulté le premier ministre a été condamné à deux ans avec sursis», dénonce ce doyen de la presse qui ne cache plus son accointance avec le parti au pouvoir.

Dans la une d’un quotidien, de ce mercredi 27 mars, on s’interroge sur «dame justice serait-elle le maillon faible du projet ?». L’auteur semble vouloir que la justice ait une main plus lourde pour les insulteurs de Ousmane Sonko. Cette une est même largement partagée par les patriotes. Ce qui renvoie un message clair pour celles ou ceux qui voudront à l’avenir s’en prendre au premier ministre.

Mais ces «Pastéfiens» ont tout faux. Ils sont les seuls maillons faibles du PROJET. Certains membres de Pastef veulent faire de la justice leur outil de vengeance. Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à demander à la justice d’arrêter un tel ou de l’envoyer en prison. Ce qui est reproché à ces personnes, le plus souvent, sont leurs attaques contre les nouvelles autorités. Il suffit juste d’appartenir à l’ancien régime ou de critiquer le Président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko pour voir ces personnes vous souhaiter la prison.

Ce qui est en porte-à-faux avec les nouvelles valeurs prônées par le président Bassirou Diomaye Faye. Depuis son élection, il est à la quête d’une justice plus équitable. Les Assises de la Justice, qui se sont tenues du 28 mai au 4 juin 2024, au Centre international de Conférences Abdou Diouf (CICAD) à Diamniadio, a été l’un des premier acte qu’il a posé en tant que chef d’État. Car pour lui, «la justice est le régulateur des relations entre les pouvoirs et les institutions, le gardien des libertés individuelles et collectives, et le bouclier contre l’arbitraire».

Alors si au sein de Pastef certains passent tout leur temps à critiquer les décisions de justice, ils sont loin de la rupture que les patriotes ont vendu aux sénégalais. Ce n’est pas parce qu’un adversaire à critiquer le PROS (Président Ousmane Sonko) qu’il doit impérativement aller en prison. Ce sont ces genres de positions qui fragilisent les décisions de dame justice. Car à chaque fois qu’un opposant sera condamné, ses camarades vont parler de procès politique. Heureusement que les juges et magistrats ont compris les enjeux en se limitant à dire le droit dans leur décision.

Les membres de Pastef doivent savoir raison gardée. Ils ne sont pas au pouvoir pour indiquer à la justice la voie à suivre. Cet esprit de vengeance doit quitter les petits esprits de certains militants. Le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ne dirigent plus un parti politique mais une nation qui est régi par certaines règles. Ce n’en déplaise à certains rancuniers qui veulent voir tout le monde en prison.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn