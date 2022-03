Voici les principaux ennemis de Sonko…ils sont dans

« Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel pays tu seras », Ousmane Sonko devrait méditer sur cette célèbre maxime. En moins de cinq ans, le leader de Parti des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), a réussi à laisser ses marques dans le landerneau politique. Lui est ses partisans ont réussi à mener la vie dure au régime en place. Aux élections locales, ils se sont distingués dans certaines villes. Mais ces théoriciens du complot doivent revoir leur entourage. Le principal danger qui nuit à Sonko se trouve au sein de ce parti.

Rien ne présageait que cet ancien inspecteur des impôts et domaines serait l’opposant le plus virulent que ce pays ait connu. Et pourtant, Ousmane Sonko a réussi cette prouesse. Avec des discours incendiaires, l’anti système a réussi à hypnotiser les jeunes. Beaucoup parmi les jeunes ont rallié sa cause. Mieux, ils ont tous adopté les manières de faire de celui qui voulait fusiller tous les présidents qui ont dirigé ce pays. Tout allait bien pour lui jusqu’au jour où il est cité dans une affaire de viol. Les sénégalais découvrent ainsi une autre facette de Sonko.

Cette affaire a révélé le véritable visage de l’armée mexicaine qui gravitent autour de Sonko. En plus d’investir les rues, ils ont pris le contrôle des réseaux sociaux. Désormais, donner un avis négatif sur le patriote en chef, c’est s’exposer à leur fureur. Même les hommes politiques qui ne sont pas de Pastef, n’échappe pas aux « combattants » virtuels. Et ce n’est pas Bougane Gueye Dany qui dira le contraire. Le leader du mouvement « Gueum Sa Bopp » a été insulté, accusé d’être la taupe qui travaille pour Macky Sall, à cause de sa position politique.

Même l’ancien président Abdoulaye Wade n’a pas échappé à ses attaques. Ces deux jours, le parti démocratique sénégalais (PDS) et son secrétaire général en ont pris pour leur grade. Le rapprochement entre le PDS et l’APR, information démentie par Me Wade, a fait sortir les « Kacc Kacceur » de Pastef de leur gond. « Le PDS, le gloria de Macky », « Abdoulaye Wade travaille pour le retour de son fils », de tels commentaires ont fait le tour de la toile. Certains s’en sont même pris directement au Pape du Sopi adoubant Sonko, qu’ils considèrent comme le seul qui s’oppose au locataire du Palais.

Les dérapages des jeunes patriotes sont dangereux pour Sonko qui a bafoué ses principes en s’alliant avec les gens du système. Leurs attaques à tout va ne font qu’isoler davantage Ousmane Sonko. Désormais il est le leader politique le plus isolé. Les seuls compagnons qu’il a, sont au sein de la coalition Yewwi Askan Wi, une coalition qui vacille de jour en jour. Dans ses prochains combats, il aura besoin de l’expérience de Wade et de la popularité de Bougane Gueye pour renforcer sa force. Malheureusement certains de ses ouailles ont mis du sable dans ses relations avec de tels leaders.

Au-delà d’être au froid avec certains leaders, le comportement de ces partisans fait chuter sa cote de popularité. Désormais Sonko fait partie des personnes les moins aimées. Laisser de tels comportements prospérer, reviendrait à précipiter sa chute. Le leader de Pastef doit faire le ménage dans ses rangs s’il veut prendre la place de Macky un jour.

Les mercenaires de Sonko sur la toile ne font aucune différence entre les commentaires et les atteintes à la vie privée. Ils insultent toute personne qui pourrait obstruer l’avancée de Sonko vers le palais. Et les attaques sont d’une violence verbale inouïe. Ils ne laissent rien au hasard et le PDS aujourd’hui, Wade y compris est insulté comme s’il n’avait jamais rien fait au Sénégal. Et Sonko semble y prendre goût…

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru