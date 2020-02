Wade et le PDS…un parti qui s’oppose par des communiqués

Devenu plus actif dans son opposition par des communiqués : Le PDS s’engouffre dans la léthargie

Aphone depuis quelques semaines, malgré son refus de participer au Dialogue national, le Parti démocratique sénégalais (PDS) sort de son mutisme à travers la déclaration de son secrétaire général national, Me Abdoulaye Wade, ancien Président de la République du Sénégal. Une déclaration qui au fond, vole au secours de son successeur au Palais de la République M. Macky Sall qui s’est distingué de la manière la plus maladroite sur les perspectives de rapatriement des étudiants sénégalais qui se trouvent à Wuhan en Chine où sont découverts les symptômes du Coronavirus qui terrifie actuellement le monde entier.

Sauf, cette sortie remarquable de Me Abdoulaye Wade, on peut se poser la question de savoir si le PDS n’est-il devenu ce parti qui de façon vertigineuse est en train de connaître le fond des abysses. En réalité, depuis qu’est venu ce projet « inélégant et maladroit » de confier les rênes de la façon des plus déstabilisatrices, le PDS à Karim Wade très conforté dans les fauteuils luxueux de ses salons au Qatar, ce parti vit dans l’inertie. Une large frange de ce parti s’oppose de la façon la plus véhémente à ce projet de « dévolution monarchique » du PDS.

Aujourd’hui, le PDS est dans la léthargie. Incapable de mobiliser sur le terrain afin de s’opposer contre contre certaines dérives du pouvoir. Où se trouve le PDS, lorsque des organisations de la société civile vaillamment s’opposent au régime contre la hausse des prix de l’électricité ? Ou lorsque des combats sont en train d’être menés pour la défense des libertés démocratiques, surtout lorsque par lus grosse bêtise, des tenants du régime actuels de la manière la plus absurde, veulent imposer au peuple que le futur maire de Dakar soit désormais nommé par décret du Chef de l’Etat.

En réalité, le PDS devient un parti qui préfère s’opposer à travers des communiqués plutôt qu’à travers des actes sur le terrain. La preuve de sa léthargie, à cause de la situation causée par le projet de vouloir confier ses rênes de la manière la plus anti-démocratique à Karim Wade. A force de déserter le terrain de la lutte, l’on se demande même si le PDS est toujours un parti d’opposition ?

La rédaction de Xibaaru