Wakhinane-Nimzatt : Une jeune femme de 19 ans déférée pour infanticide

Le quartier Kawsara Fall, dans la commune de Wakhinane-Nimzatt, est encore sous le choc après un crime qui défraie la chronique. Mame Diarra G., âgée de 19 ans, originaire de Touba et ménagère de profession, a été déférée hier au parquet du tribunal de Pikine-Guédiawaye pour infanticide.

Employée comme technicienne de surface, la mère de la jeune femme n’était présente au domicile que les week-ends. Profitant de ces absences, Mame Diarra a réussi à cacher sa grossesse issue d’une relation amoureuse. Pour brouiller les pistes, elle abandonnait ses habits modernes pour de larges boubous et s’éloignait peu à peu de ses amies, de ses voisins et même de sa famille.

Au début du mois d’août, seule dans sa chambre et saisie de contractions, elle a accouché dans la douleur. Après avoir nettoyé son bébé et sectionné le cordon ombilical, elle l’a étouffé dans son lit. L’autopsie confirmera plus tard une strangulation mécanique.

Les voisins, intrigués par ses changements physiques et son isolement, commençaient déjà à nourrir des soupçons. Une voisine, témoin de la scène après l’accouchement, a lancé l’alerte, et la rumeur est rapidement parvenue à la police de Wakhinane-Nimzatt. Les agents dépêchés sur place ont découvert le nourrisson sans vie, dont le corps a été transféré à l’hôpital Dalal Jamm pour expertise médicale.

Face aux enquêteurs, Mame Diarra a d’abord nié les faits, tandis que sa mère assurait n’avoir jamais soupçonné la grossesse de sa fille. Mais acculée par les preuves, la jeune femme a fini par reconnaître avoir étouffé son bébé juste après l’accouchement. Éprouvée par une grossesse sans suivi médical, elle a d’abord été laissée aux soins de sa mère, avant d’être placée en garde à vue puis déférée au parquet.