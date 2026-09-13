Yakaar-Teranga : Thierno Alassane Sall interpelle le gouvernement

Lors de sa Déclaration de politique générale, le Premier ministre a laissé entendre que l’État du Sénégal aurait pu réclamer jusqu’à 55 millions de dollars, soit près de 33 milliards de FCFA, à Kosmos Energy si le précédent gouvernement avait attendu quelques mois avant de retirer le permis de Yakaar-Teranga.

Cette déclaration met en cause la gestion du dossier par l’ancienne équipe gouvernementale, notamment l’ex-ministre du Pétrole et l’ancien Premier ministre. Une question sur laquelle le député Thierno Alassane Sall s’est exprimé ce samedi.

Dans une publication sur sa page Facebook, le parlementaire estime que le Premier ministre actuel « accuse son prédécesseur d’incompétence ou de malhonnêteté ». Il rappelle que, lors de la DPG, le chef du gouvernement aurait indiqué que le Sénégal avait perdu 55 millions de dollars, soit près de 33 milliards de FCFA, à la suite du retrait précipité du permis de Yakaar-Teranga.

Selon Thierno Alassane Sall, le Premier ministre aurait également soutenu que si le précédent gouvernement avait attendu trois mois supplémentaires avant de reprendre le permis, l’État du Sénégal aurait pu exiger de Kosmos Energy le paiement d’amendes et de pénalités pour non-exécution de ses obligations de développement.

« Le PM actuel fait directement allusion à l’ancienne équipe, ciblant l’ex-ministre du Pétrole et l’ex-PM, et sous-entend qu’ils auraient fait perdre une véritable manne au Sénégal », écrit-il.

Le député s’interroge dès lors sur les raisons de cette perte potentielle. « Par incompétence ou délibérément ? Et dans ce cas, contre quelles contreparties ? », questionne Thierno Alassane Sall, appelant ainsi à des éclaircissements sur la gestion du dossier Yakaar-Teranga.