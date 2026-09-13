Talla Sylla lance « TAWFEEX » et esquisse les contours d’un Front républicain

Talla Sylla a procédé ce samedi à Thiès au lancement de son mouvement « TAWFEEX ». L’ancien ministre conseiller et ex-maire de Thiès a profité de cette rencontre pour remettre en cause le scrutin uninominal à un tour, appeler à une mobilisation démocratique et critiquer le « système ».

À travers cette initiative, Talla Sylla entend poser les bases d’une nouvelle lecture du combat démocratique, au-delà de la création d’une énième formation politique. Il a ainsi esquissé les contours d’un « Front républicain » destiné à dépasser les clivages partisans et les ambitions individuelles.

L’objectif de ce front serait de bâtir un cadre consacré à la défense des institutions, de la démocratie et des intérêts supérieurs du Sénégal. L’ancien maire de Thiès souhaite impulser une dynamique qui ne serait la propriété d’aucun parti, d’aucune coalition ni d’aucun leader.

« Kenn yoru ko, Askan wi moo ko yor », a déclaré Talla Sylla. À travers cette formule, il entend recentrer le débat sur l’idée que « la République ne saurait être confisquée par les appareils ou réduite aux intérêts des dirigeants. Elle doit demeurer un bien collectif ».

Pour Talla Sylla, la contestation doit trouver son débouché exclusif dans les urnes. Il renvoie ainsi les forces politiques à leur responsabilité première : convaincre les électeurs, construire une alternative crédible et obtenir une adhésion populaire à travers les mécanismes prévus par la Constitution.