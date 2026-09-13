Mbacké : Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly critique la gestion du pouvoir

L’ancien député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly a vivement critiqué la gestion du pouvoir par le président Bassirou Diomaye Faye et son ancien Premier ministre Ousmane Sonko, lors d’une sortie à Mbacké.

Selon le président du parti Nekkal Fi Askan Wi, les nouvelles autorités auraient tourné le dos au département de Mbacké depuis leur accession au pouvoir, au détriment des populations locales. Il a notamment dénoncé la dégradation des routes, la présence d’eaux stagnantes dans la ville de Touba, ainsi que les difficultés persistantes liées à l’assainissement et à l’approvisionnement en eau.

Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly a également évoqué le chômage des jeunes et l’absence de financements ou de formations destinés aux femmes.

« Après leur accession au pouvoir, les nouveaux dirigeants ont tourné le dos au département de Mbacké en trahissant les populations locales. Les habitants de Touba souffrent actuellement, les routes sont dégradées, les eaux stagnantes sont visibles dans la ville, sans oublier le problème d’assainissement et la pénurie d’eau. La jeunesse n’a pas d’emploi. Les femmes n’ont bénéficié ni de financement ni de formation », a-t-il déclaré.

Poursuivant son intervention, l’ancien député a prédit un avenir « sombre » pour le Sénégal. Il estime que les populations n’ont plus d’espoir quant à un redressement du pays et reproche aux autorités actuelles de privilégier la politique au détriment de l’action concrète.

Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly a notamment cité la Déclaration de politique générale du Premier ministre, qu’il juge insuffisante pour rassurer les Sénégalais. « Les Sénégalais n’ont plus espoir, le pays ne va pas se redresser parce qu’on a confié le Sénégal à des apprentis. Ils sont incompétents. Ils ont mis en avant la politique. Le Premier ministre a fait sa déclaration de politique générale mais il n’a pas rassuré les Sénégalais », a indiqué le leader de Nekkal Fi Askan Wi.

Ces déclarations ont été faites lors d’une cérémonie de vente des cartes de son parti, organisée à Mbacké.