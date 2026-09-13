Kédougou : 33 kg de chanvre indien saisis à Tomboronkoto

Les éléments de l’Escadron de Surveillance et d’Intervention (ESI) de Kédougou ont saisi 33 kilogrammes de chanvre indien lors d’une opération menée dans la soirée du 9 septembre 2026, aux environs de 22 heures.

L’intervention s’est déroulée dans le village de Bantaco, au quartier Fabela, dans la commune de Tomboronkoto, à l’occasion d’une patrouille. Les éléments de l’ESI ont été alertés par la vitesse excessive d’un motocycliste.

Le chef de patrouille lui a alors intimé l’ordre de s’arrêter pour un contrôle. Le motocycliste a toutefois fait demi-tour pour prendre la fuite, abandonnant sur place deux sacs contenant du chanvre indien.

La marchandise saisie a été mise à la disposition de la Brigade de proximité de Mako pour les besoins de l’enquête.