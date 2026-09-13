DPG : Hamidou Hann juge le discours du PM peu à la hauteur de la fonction

Le discours du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô devant l’Assemblée nationale continue de susciter des réactions. Invité de l’émission « Jury du dimanche » ce 13 septembre sur iRadio, l’analyste politique Hamidou Hann a vivement critiqué le ton et certains propos tenus par le chef du gouvernement lors de sa Déclaration de politique générale.

Pour lui, le discours prononcé devant l’Assemblée nationale, en présence du peuple sénégalais, du corps diplomatique et de la presse nationale et internationale, n’était pas à la hauteur de la fonction de Premier ministre.

Hamidou Hann pointe notamment les passages consacrés à la situation économique et à la perte de crédibilité du Sénégal. « Dire que notre pays ne vaut plus rien, que notre signature a été dégradée, que nous n’avons pas de crédibilité… Un Premier ministre ne doit pas parler comme ça », tranche-t-il.

L’analyste s’est également attardé sur une autre déclaration du Premier ministre : « Nous nous sommes appauvris en 2025 et nous allons à nouveau nous appauvrir ». Pour Hamidou Hann, le problème n’est pas de nier les difficultés auxquelles le pays est confronté, mais de s’interroger sur le message qu’un chef de gouvernement doit porter face à une nation en attente de perspectives et de solutions. « Là, il n’esquisse pas un schéma de sortie de crise », critique-t-il.

Selon le politiste, la Déclaration de politique générale s’est davantage apparentée à un état des lieux des difficultés du Sénégal qu’à une véritable feuille de route destinée à transformer le pays et à améliorer concrètement le quotidien des citoyens.

« Il n’impulse pas une vision de transformation radicale de la société et une vision pour améliorer la vie quotidienne des Sénégalais », déplore-t-il. Pour Hamidou Hann, les difficultés évoquées par le Premier ministre sont déjà connues des Sénégalais. L’enjeu principal était donc, selon lui, de montrer comment le gouvernement entend les résoudre.

« C’est un Premier ministre qui fait un constat des défis et des problèmes que nous connaissons tous, mais finalement, qui ne propose pas de solutions pour quand même améliorer la situation, le vécu des citoyens », regrette-t-il.