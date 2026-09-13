Malick Gakou : « La transhumance et le commerce politique nous éloignent de la reddition des comptes »

« La transhumance et le commerce politique nous éloignent de la reddition des comptes. »

Dans une publication sur Facebook, Malick Gakou, ancien ministre et membre de Pastef-Les Patriotes, estime que les pratiques de transhumance et de commerce politique constituent un obstacle à la reddition des comptes.

« Aucun pays ne peut véritablement se développer sans vaincre la corruption, la concussion et l’enrichissement illicite », affirme-t-il.