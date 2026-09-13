Équipe nationale : Édouard Mendy annonce sa retraite internationale

Édouard Mendy, deuxième gardien le plus capé de l’histoire de l’équipe nationale du Sénégal avec 60 sélections, a annoncé sa retraite internationale. À 34 ans, le capitaine et gardien d’Al-Ahli referme ainsi un important chapitre de son parcours avec les Lions, entamé en septembre 2018.

Dans quelques jours, Patrick Vieira, nouveau sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, dévoilera sa première liste pour lancer les qualifications de la Coupe d’Afrique des Nations 2027. Une liste dans laquelle le nom d’Édouard Mendy ne figurera plus. Présent avec les Lions lors de la Coupe du Monde 2026, le portier d’Al-Ahli a décidé de laisser sa place aux autres. Il l’a annoncé dimanche sur ses réseaux sociaux.

Le gardien sénégalais quitte la sélection sur une note douloureuse. Lors du Mondial 2026, il s’était blessé face à la Norvège (2-3), lors de la deuxième journée de la phase de groupes. Il avait alors cédé sa place à Mory Diaw après une heure de jeu. L’aventure des Lions s’est ensuite achevée par une élimination face à la Belgique, à laquelle Édouard Mendy a assisté depuis les tribunes.

De son parcours avec les Lions, Édouard Mendy laisse l’image d’un gardien respecté et d’un joueur qui aura connu plusieurs étapes importantes sous le maillot national. Sa première sélection remonte à novembre 2018, lors du match Guinée-Équatoriale-Sénégal. D’abord remplaçant, il s’est rapidement imposé comme numéro 1, prenant la place d’Alfred Gomis dès sa troisième sélection.

Quelques mois plus tard, en juin 2019, il disputait sa première Coupe d’Afrique des Nations en Égypte. Une blessure à la main l’avait toutefois privé de la finale, perdue par le Sénégal face à l’Algérie (0-1).

Sa deuxième CAN, en 2022 au Cameroun, restera comme l’un des grands moments de sa carrière internationale. Avec les Lions, il remporte le premier titre continental du Sénégal après un parcours marqué notamment par une victoire en finale contre l’Égypte et une performance décisive lors de la séance de tirs au but.

La CAN 2025 au Maroc figure également parmi les moments marquants de son parcours avec la sélection. Parfois critiqué pour son jeu au pied, mais régulièrement décisif dans les buts, Édouard Mendy quitte ainsi la Tanière après 60 sélections et une empreinte importante dans l’histoire récente du football sénégalais.

À 34 ans, le gardien d’Al-Ahli a choisi de tourner la page internationale et de laisser sa place à une nouvelle génération de gardiens.