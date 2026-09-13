Championnats d’Afrique de karaté : le Sénégal décroche quatre médailles d’or

Le Sénégal a remporté, samedi 12 septembre, deux nouvelles médailles d’or aux championnats d’Afrique de karaté, qui prennent fin ce dimanche à Alger, en Algérie. Cette nouvelle performance porte à quatre le nombre de médailles d’or remportées par les Lions dans cette compétition, selon l’APS, citant la Fédération sénégalaise de karaté et disciplines associées (FSKDA).

Après les titres décrochés par Amadou Cissé (-55 kg) et Babacar Kobar (-60 kg), Mouhamadou Moustapha Gaye (-67 kg) et Serigne Mbacké Seck, dans la catégorie U21 Espoirs (-84 kg), ont à leur tour été sacrés champions d’Afrique. Au total, les athlètes sénégalais ont remporté dix médailles, dont quatre en or et six en bronze.

Six athlètes représentent le Sénégal à ces championnats d’Afrique de karaté 2026, organisés depuis jeudi dans la capitale algérienne.